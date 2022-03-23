Москва, , 15:07 — REGNUM Темпы инфляции в РФ продолжат способствовать оттоку средств населения из банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявила доцент кафедры экономики и права МФЮА Светлана Собянина.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отток средств населения из российских банков будет происходить, но более низкими темпами, чем в период ажиотажа в феврале 2022 года, — сказала Собянина. — Причина не столько в недоверии населения банковской системе РФ, сколько в высоких темпах инфляции, которые в ближайшем будущем не будут покрываться процентными ставками по вкладам. Работа ЦБ РФ на опережение (повышение ключевой ставки до 20%) дала результат, но такое повышение не может быть постоянным, темпы инфляции перекроют процентные ставки по вкладам и будут способствовать оттоку средств населения из банков».

При этом она подчеркнула, что спрос на наличность тоже вырастет.

«Это, безусловно, шаг назад в развитии. Основной драйвер спроса — недоверие населения к банковской системе. Поэтому необходимо максимально осторожно делать шаги по ограничению наличного оборота», — заметила Собянина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, вырастет ли в РФ доля населения, предпочитающего безналичные расчеты наличным платежам.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему в РФ падает доверие к электронным платежным системам?