Баткен, Киргизия, , 15:06 — REGNUM Военнослужащие пограничных войск Таджикистана захватили и избили киргизского пограничника. Об этом сообщили в пограничной службе Киргизии сегодня, 23 марта.

Киргизские пограничники Gps.gov.kg

В ведомстве отмечают, что инцидент произошел 19 марта в местности Сада в Баткенской области Киргизии.

Во время дежурства киргизский пограничник обнаружил и попытался задержать неизвестную машину возле линии киргизско-таджикской границы, но перешёл на участок, где несли службу пограничники Таджикистана.

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Таджикские военнослужащие задержали киргизского пограничника, а после переговоров между пограничными представителями двух стран вернули его в Киргизию. У него была разбита голова, имелись ссадины, окровавлена форма.

Пострадавший пограничник госпитализирован и лечится в одной из баткенских больниц. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 27 на 28 января 2022 года на киргизско-таджикской границе разгорелся вооружённый конфликт из-за перекрытия таджикскими пограничниками дороги в Баткенской области Киргизии.

В результате огнестрельные ранения получили 11 киргизских пограничников и один мирный житель. Также оказались повреждены несколько жилых домов, здание войсковой части и высоковольтная линия электропередач. Из зоны боевых действий были эвакуированы более 24 тысяч киргизстанцев.

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