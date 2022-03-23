Москва, 23 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco вряд ли сможет полностью перейти на расчеты в юанях и отказаться от долларов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по инвестициям Sigma Global Management Владислав Петленко.

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«Хотя Китай уже давно является крупнейшим торговым партнером Саудовской Аравии, увеличив долю саудовского импорта за два десятилетия с 5% до 20%, экспорт нефти в Китай из США составляет 25% от всего портфеля продаж своей нефти, поэтому остальные 75% все равно будут в долларах.

Также существенным фактом является 25% активов центрального банка Саудовской Аравии в размере $493 млрд инвестированные в ценные бумаги Казначейства США, и вряд ли Саудовская Аравия будет резко переоценивать все свои нефтяные сделки в юани.

Большое значение может иметь насколько Саудовская Аравия заинтересована перейти от модели нефтяной экономики к расширению международных инвестиций в другие проекты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй заявил, что возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в юанях станет «настоящим взрывом» для рынка нефти.

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