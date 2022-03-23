Варшава, 23 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Россия по принципу взаимности ответит на решение Польши выслать 45 российских дипломатов. Об этом посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил 23 марта журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

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После выхода из здания польского МИД, где Андрееву вручили ноту о высылке дипломатов, он подчеркнул, что у Москвы есть право ответить Варшаве.

«Мы имеем право на ответные решения, на ответные шаги. Они точно будут», — заявил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Польши уведомил Андреева о том, что 45 сотрудников российской дипмиссии должны покинуть страну из-за «деятельности, не соответствующей Венской конвенции». Это означает, что дипломатов заподозрили в шпионаже. Андреев заявил, что такое решение безосновательно.

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