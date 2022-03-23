Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 23 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии сотрудника МВД уличили в трудоустройстве по поддельному диплому в органы внутренних дел. В отношении бывшего полицейского ОМВД России по Эльбрусскому району возбуждено уголовное дело о приобретении и использовании заведомо поддельного официального документа, сообщили 23 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено, в сентябре 2009 года подозреваемый приобрел поддельный диплом об окончании вуза по специальности «юриспруденция». При поступлении на работу злоумышленник предъявил поддельный документ и был назначен на должность, а впоследствии продвигался по службе, дослужившись до должности старшего инспектора ДПС.

«Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела поступили из ОРЧ Службы безопасности МВД по КБР. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СКР.