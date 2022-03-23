Донецк, 23 марта 2022, 15:04 — REGNUM Шахта имени Челюскинцев в Донецкой Народной Республике обесточена из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, под землей находятся 14 шахтеров. Об этом 23 марта сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

ВСУ
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
«В результате боевых действий в 14:15 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Челюскинцев, под землей находятся 14 шахтеров», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.