Донецк, 23 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Шахта имени Челюскинцев в Донецкой Народной Республике обесточена из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, под землей находятся 14 шахтеров. Об этом 23 марта сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате боевых действий в 14:15 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Челюскинцев, под землей находятся 14 шахтеров», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.