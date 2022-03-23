Архангельск, , 15:04 — REGNUM Октябрьский суд Архангельска приговорил к условному сроку 45-летнего мужчину, который угрожал убийством сотруднице Центра муниципальных услуг.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, в октябре 2021 года мужчина пришел в Центр муниципальных услуг, находящийся в здании мэрии. Угрожая ножом, он потребовал у сотрудницы пригласить представителей СМИ, чтобы осветить в прессе его жилищную проблему. После мужчину задержали прибывшие охранники.

«На допросе мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Оказалось, что горожанин не смог найти дом из маневренного жилфонда, от которого ему выдали ключи. Затем в процессе разбирательств выяснилось, что ошибки чиновниками совершено не было, а северянин погорячился», — сообщили в ведомстве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны на 50 000 рублей о возмещении морального вреда.

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