Москва, 23 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Одним из последствий снижения в РФ выдачи потребительских кредитов станет снижение спроса на потребительские товары, что, в свою очередь, ударит по их производителям и по сфере торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявила доцент кафедры экономики и права МФЮА Светлана Собянина.

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«Выдача потребительских кредитов сокращается по двум причинам: повышение процентных ставок и неуверенность потенциальных заёмщиков в стабильности их доходов, — сказала Собянина. — Негативным следствием этого станет снижение спроса на потребительские товары, что ударит по производителям товаров и по сфере торговли. Однако для банков такое падение потребительского кредитования не будет сильным ударом, и они переориентируются на иные активные операции, например кредитование бизнеса».

По мнению экономиста, продолжительность падения потребительского кредитования зависит от стабилизации ситуации на Украине и от скорости структурных преобразований в российской экономике, а также стабилизации доходов населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Сергей Ануреев рассказал о том, почему потребительское кредитование наносит урон российской экономике.