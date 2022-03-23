Казань, , 15:04 — REGNUM В Казани 83-летняя женщина пострадала от мошенников и потеряла 250 тыс. рублей. Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее внук попал в дорожную аварию, сообщает управление МВД России по городу Казани.

Василий Перов. Старушка. 1874

По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный и пояснил, что внук попал в ДТП и находится в больнице. Его якобы прооперировали и он не может разговаривать. Внук наехал на девочку, которая также находится в реанимации. Необходима операция и дорогостоящее лечение. Для прекращения уголовного преследования в отношении внука и примирения сторон женщина согласилась передать все имеющиеся деньги в размере 250 тыс. рублей. За деньгами пришел молодой человек, который представился помощником следователя. Женщина передала незнакомцу заявление для прекращения уголовного дела. После этого она позвонила дочери и узнала, что внук не попадал в ДТП и с ним все в порядке. Пострадавшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUM напоминает, в Казани 75-летняя женщина, поверив плачущей девушке по телефону, отдала мошенникам 500 тыс. рублей. По словам пострадавшей, она пыталась помочь попавшей в ДТП внучке.

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