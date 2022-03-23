Москва, , 15:03 — REGNUM Разул потребительского кредитования в РФ вреден с социальной точки зрения, так как он бьет по карманам небогатых и молодых людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал информацию о том, что в России упала выдача потребительских кредитов.

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«Потребительские кредиты в основном шли на покупку импортных товаров и имели слабый мультипликативный эффект на развитие российской экономики, в отличие от льготной ипотеки с ее поддержкой строительного комплекса с небольшой импортной составляющей, — сказал Ануреев. — Кроме того, потребительские кредиты были инструментом сверхприбылей отдельных банков, предпочитавших это сложной работе по кредитованию развития российской промышленности и импортозамещения».

По словам Ануреева, разгул потребительского кредитования под ростовщическую процентную ставку является вредным еще и с социальной точки зрения, поскольку бьет по карманам в первую очередь небогатых и молодых людей, подсаживая тех на кажущиеся на первый взгляд легкими решения по удовлетворению их потребительских желаний.

«В условиях предстоящей трансформации экономики и финансовой системы России потребительский кредит должен ограничиваться Банком России более жестко как в части максимизации его мультипликативного эффекта на российскую промышленность, так и снижения потенциальной социальной напряженности», — сказал Ануреев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев объяснил, почему в РФ упала выдача потребительских кредитов.

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