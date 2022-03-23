Самара, 23 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. 3070 участников долевого строительства ожидают удовлетворения своих требований в Самарской области. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Долгострой

Сообщается, что в единый реестр проблемных домов в Самарской области включены 32 долгостроя общей площадью 343 тысячи кв. метров.

При этом права жителей по 24 домам (2763 дольщика) намерены удовлетворить с использованием механизмов фонда развития территорий. При решении вопросов по восьми объектам (307 дольщиков) намерены задействовать механизмы Самарской области.

Отмечается, что фонд принял решения по денежным выплатам 746 дольщикам 12 долгостроев. Завершить строительство было решено по 11 объектам. В результате будут удовлетворены права 1770 дольщиков, еще по 287 дольщикам двух домов ожидается решение о предоставлении выплат фондом в 2022 году.

С использованием механизмов области идет возведение двух проблемных объектов (139 граждан), по одному дому идет проектирование (121 человек). Права дольщиков по трем долгостроям будут удовлетворятся в рамках закона о банкротстве.

Сообщается, что восстановить права по всем долгостроям в регионе планируется до конца 2023 года.