Тбилиси, , 15:02 — REGNUM Двое мужчин, пришедшие в Национальную галерею им. Шеварднадзе в Тбилиси, попытались испортить картины грузинского художника Нико Пиросмани. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба министерства культуры Грузии.

Нико Пиросмани. Компания Бего. 1907

«К счастью, их действия были остановлены вовремя, и ни одно из произведений художника не оказалось под угрозой», — говорится в сообщении.

По данным минкульта сотрудники музея пресекли действия несостоявшихся вандалов и вызвали полицию. Их доставили в полицейских участок.

Стоит отметить, что Нико Пиросмани (1892 — 1918) является одним из крупнейших мастеров одного из направлений примитивизма — наивного искусства. Наибольшая часть его работ — вывески, на которых есть надписи на русском и грузинском языках.