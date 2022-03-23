Москва, , 15:02 — REGNUM В текущей ситуации, когда инфляция в России легко может вырасти до 20−30%, рост цен на 8−10%, о котором говорит Коган, можно считать позитивом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Скорее всего, в целом рост стоимости топлива будет существенно меньше инфляции, хотя точные значения сейчас предсказать невозможно.

Основными сдерживающими факторами станут профицит топлива внутри страны из-за проблем с экспортом, работа демпферного механизма и внимание к теме цен на бензин со стороны ФАС.

При этом общий повышенный уровень инфляции, подорожание кредитов, ослабление рубля и рост мировых цен на нефть не позволят ценам снижаться в среднесрочной перспективе даже в условиях профицита на внутреннем рынке», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган спрогнозировал рост цен на бензин АИ-92 в России до 50 рублей к концу 2022 года.

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