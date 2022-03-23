Омск, 23 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Омском городском совете на заседании 23 марта обсудили внесение изменений в устав Омска, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Bloknot-volgodonsk.ru Удостоверение депутата

Горадминистрация предложила изменить местную избирательную систему: перейти от смешанной системы к мажоритарной.

В настоявшее время 20 из 40 депутатов горсовета избираются по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам. Теперь все парламентарии будут избираться по округам. Эта инициатива получила в ходе обсуждения поддержку большинства.

По мнению депутата горсовета Сергея Дроздова («Единая Россия»), это решение «приблизит депутатов к проблемам жителей Омска».

Спикер горсовета Владимир Корбут («Единая Россия») назвал главную цель изменений: «Чтобы каждый депутат отвечал за определённый участок города, знал людей, знал проблемы и решал их без политического окраса».

В итоге 30 депутатов из 40 проголосовали за изменение устава. Таким образом, на следующих выборах Омский горсовет будет формироваться исключительно по мажоритарной системе.

Как сообщал ИА REGNUM, выборы депутатов Омского городского совета шестого созыва прошли 10 сентября 2017 года. 20 депутатов было избрано по одномандатным избирательным округам, 20 — по единому избирательному округу.

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