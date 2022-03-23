Донецк, 23 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли шахту имени Челюскинцев в Донецке. Об этом 23 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Цитата из к/ф «Донецкие шахтёры». Реж. Леонид Луков В шахте

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В результате обстрела шахта оказалась обесточена, под землёй находятся 14 горняков.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики.