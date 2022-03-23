Артёмовский, Свердловская область, , 15:00 — REGNUM На Артемовской птицефабрике Свердловской области снова образовались долги по заработной плате. На этот раз сумма задолженности составила около 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ожидании зарплаты

Сергій Ткаченко

Прокуратура Артёмовского провела проверку соблюдения трудового законодательства на местной птицефабрике. Проверочные мероприятия показали, что перед 420 работниками образовалась задолженность по заработной плате.

Ведомство внесло представление об устранении нарушений в адрес руководителя предприятия. В результате принятых мер задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый подобный случай на предприятии. Птицефабрика уже оказывалась должна работникам около 7 млн рублей. В ситуацию также приходилось вмешиваться прокуратуре.