Артёмовский, Свердловская область, 23 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. На Артемовской птицефабрике Свердловской области снова образовались долги по заработной плате. На этот раз сумма задолженности составила около 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Прокуратура Артёмовского провела проверку соблюдения трудового законодательства на местной птицефабрике. Проверочные мероприятия показали, что перед 420 работниками образовалась задолженность по заработной плате.

Ведомство внесло представление об устранении нарушений в адрес руководителя предприятия. В результате принятых мер задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый подобный случай на предприятии. Птицефабрика уже оказывалась должна работникам около 7 млн рублей. В ситуацию также приходилось вмешиваться прокуратуре.