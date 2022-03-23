Каир, , 15:04 — REGNUM Вооружённые силы Египта начали распространять продукты питания и товары первой необходимости среди граждан страны. Об этом 23 марта сообщает газета Dostor со ссылкой на источник в минобороны Египта.

Египет

По данным журналистов, военная инфраструктура и транспорт используются для снабжения торговых точек по всей стране. Продажа осуществляется по предельно низкой цене.

«Управление общего обслуживания вооруженных сил активизировало свои усилия, предоставляя товары первой необходимости всех видов для удовлетворения потребностей граждан через 62 комплекса и отделения по всей республике. В торговых точках отмечен высокий ажиотаж», — заявили в минобороны Египта.