Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился об укреплении сотрудничества с омским коллегой Александром Бурковым. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Экономика

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Евгений Куйвашев предложил омскому губернатору расширить партнерство с крупными предприятиями региона. Он отметил, что в этом направлении видит немало перспективных проектов. По словам свердловского губернатора, партнерство областей должно строиться на общей идее противодействия санкциям.

В ответ Александр Бурков заявил о готовности Омской области поставлять на Урал котельное оборудование, сельхозтехнику, фенол и пищевую упаковку. Он согласился в необходимости сотрудничества двух индустриальных регионов. «Это позволит расширить рынки сбыта для наших предприятий и минимизировать риски, связанные с валютными, финансовыми и торговыми ограничениями со стороны недружественных России стран», резюмировал Бурков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ответом на такие действия стали санкции по отношению к России.