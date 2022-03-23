Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Мошенница Анна Делви, ставшая прообразом героини сериала «Изобретая Анну» для Netflix, представит свои рисунки на персональной выставке. Об этом 23 марта пишет Page Six.

Цитата из сериала «Изобретая Анну» Скриншот видео на YouTube

По данным СМИ, оригинальные работы Делви можно будет приобрести за $10 тыс. каждую. Как отмечает Крис Мартин, занимающийся продажами произведений искусства, выставка будет ориентирована на звёзд.

ИА REGNUM напоминает, что Анна Делви (Анна Сорокина) притворялась богатой наследницей из Германии — в 2019 году она была осуждена по обвинениям в покушении на крупную кражу и в мошенничестве. По мотивам её жизни был снят сериал для сервиса Netflix под названием «Изобретая Анну», премьера которого состоялась в феврале 2022 года.

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