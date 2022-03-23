Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону под следствие попали бывший руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района и 49-летний мужчина. Их подозревают во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 23 марта.

Уголовное дело

Следователи полагают, что в 2016 году директор управления ЖКХ через посредника дважды получил от двух граждан взятку, сумма которой превысила 2 млн рублей. В обмен на деньги в частные руки перешли две муниципальные квартиры, расположенные в черте города.

Подозреваемые задержаны. В рамках расследования уголовного дела принимаются меры к возврату незаконно отчуждённых квартир в муниципальную собственность.