Донецк, 23 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Артобстрел

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В представительстве рассказали, что вооружённые формирования Украины открыли обстрел в 11:00 из населённого пункта Ленинское. Оттуда в сторону Горловки выпущено десять гранат из СПГ (противотанкового гранатомёта) и 58 гранат из АГС (автоматического гранатомёта).

В 11:50 из Новгородского по Железной Балке выпущено две мины калибром 120 мм. В 14:10 из Новомихайловки — десять снарядов калибром 122 мм в сторону Еленовки.