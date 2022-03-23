23 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили желание украинского президента провести на Украине референдум по вопросу переговоров с Россией.

Артур Савин, , 20:20 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал украинский народ путём референдума, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2018. Украина

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»Похоже, он на тяжёлые наркотики перешёл. Зеля, ты больше не можешь считаться легитимным президентом, ты — военный преступник, наркоман и просто сумасшедший», — указывает Андрей Р.

Многие пользователи оказались в недоумении, что голова украинского президента в данный момент занята тем, какие новые условия следует выставить России.

«Видимо, совсем клоун сознание потерял. Скажите ему, наконец, что это не фильм. И люди вокруг не массовка. Украина действительно рушится, и бандеровского «хеппи энда» не будет!» — написал Сергей П.

Шут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что проведение всеукраинского референдума невозможно, особенно в условиях проведения специальной военной операции России.

«Референдум? Во время боевых действий? Притом, что полстраны уже под контролем Российской Федерации? Видать, знатную бормотуху Зеленскому ляхи подогнали. С каждым днём предложения всё более и более смешные поступают», — отметил Николай Ш.

«О каком референдуме идёт речь, если в людей стреляют? Сейчас прям из подвалов сразу на референдум побегут, ага. Решил слиться и руки умыть? Так сразу бы прямо и сказал», — пишет Алексей Н.

Часть людей полагает, что Зеленский на данный момент может рассчитывать лишь на половину украинской территории, да и с той уже успела сбежать значительная часть населения.

«Там на Западе сообщают, что уже миллионы украинцев перебрались в Евросоюз. Сколько их там осталось-то, учитывая, что Киев контролирует лишь пару-тройку областей?» — интересуется Рамиль Х.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский намеренно затягивает процесс переговоров и не подписывает капитуляцию, которая неминуемо наступит.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Очевидно, он тянет время. Это раз. Второе: он хочет переложить ответственность за все решения на свой народ. Третье: каким образом он собирается проводить референдум на территории с активными боевыми действиями? Видимо, никак не собирается. Если я правильно понимаю, он хочет, чтобы народ «решил», что Крым и Донбасс должны остаться Украиной, чтобы таким образом продемонстрировать несогласие украинского населения с присутствием русских. Ложь и манипуляция в чистом виде», — уверен Максим З.

Нашлись и те, кто уверены, что референдум на Украине будет уже совсем скоро, только организовывать его будет Российская Федерация.

«Референдум нужно будет обязательно проводить в Харькове, Николаеве, Одессе, Херсоне, Запорожье и Днепропетровске о вступлении данных территорий в состав России. Донецк и Луганск, к примеру, уже свой выбор сделали. Очередь за остальными», — указывает Дмитрий К.

Напомним, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинской Национальной общественной телерадиокомпании о том, что он хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал украинский народ путём референдума.