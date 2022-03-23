Бишкек, , 14:52 — REGNUM Несмотря на введённый российским правительством запрет на экспорт зерна и сахара, страны-участницы Евразийского экономического союза получат свои квоты на поставки этих товаров из России. Об этом заявил замминистра экономики Киргизии Эльдар Алишеров на брифинге 23 марта.

Пшеница Hans

По словам высокопоставленного чиновника, этот вопрос обсуждался на недавнем заседании Евразийской экономической комиссии.

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«В итоге достигнута договоренность о том, что для обеспечения продовольственной безопасности страны ЕАЭС представят информацию по своему балансу-производству и потреблению. И на основании этих данных будут определены квоты», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что правительство России ввело временный запрет на экспорт за рубеж сахарного песка и зерна пшеницы, меслин, ржи, ячменя и кукурузы. Ограничения на вывоз этих товаров из страны будут действовать до 31 августа 2022 года.

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