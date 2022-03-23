Брюссель, 23 марта 2022, 14:52 — REGNUM Европейская комиссия одобрила пакет поддержки в размере 500 млн евро для сельхозпроизводителей Евросоюза, наиболее пострадавших от конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте ЕК 23 марта.

Польские фермеры
Польские фермеры
Karolina Kabat

«Комиссия приняла сегодня следующие меры: пакет поддержки в размере 500 миллионов евро, в том числе за счёт использования антикризисного резерва, для поддержки производителей, наиболее пострадавших от серьёзных последствий конфликта на Украине», — говорится в сообщении.

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Исходя из этого, государства-члены сообщества могли бы оказать дополнительную финансовую поддержку фермерам, чтобы внести вклад в глобальную продовольственную безопасность, или устранить нарушения на рынке из-за увеличения затрат на вводимые ресурсы или торговых ограничений, отмечается в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, введённые против России из-за специальной военной операции санкции, в частности, отразились и на фермерах в Европе. Так, найти полноценную замену российской продукции они не смогут, так как сохранившееся производство азотных удобрений вообще не обеспечивает их потребностей.