Брюссель, , 14:52 — REGNUM Европейская комиссия одобрила пакет поддержки в размере 500 млн евро для сельхозпроизводителей Евросоюза, наиболее пострадавших от конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте ЕК 23 марта.

Польские фермеры Karolina Kabat

«Комиссия приняла сегодня следующие меры: пакет поддержки в размере 500 миллионов евро, в том числе за счёт использования антикризисного резерва, для поддержки производителей, наиболее пострадавших от серьёзных последствий конфликта на Украине», — говорится в сообщении.

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Исходя из этого, государства-члены сообщества могли бы оказать дополнительную финансовую поддержку фермерам, чтобы внести вклад в глобальную продовольственную безопасность, или устранить нарушения на рынке из-за увеличения затрат на вводимые ресурсы или торговых ограничений, отмечается в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, введённые против России из-за специальной военной операции санкции, в частности, отразились и на фермерах в Европе. Так, найти полноценную замену российской продукции они не смогут, так как сохранившееся производство азотных удобрений вообще не обеспечивает их потребностей.