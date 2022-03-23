23 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 15:55 — REGNUM В Южной Корее обсудили сообщения об «исчезновении» граждан КНДР в Китае.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным радио «Свободная Азия», ссылающегося на северокорейские источники, в середине февраля 20 северокорейских швей, работавших на швейном предприятии в Шанхае, и их менеджер исчезли.

«В настоящее время из разыскивает консульство КНДР в Шанхае. Их местоположение остается неизвестным на протяжении месяца, существует вероятность группового побега», — говорится в сообщении.

По данным китайского источника, беглецы, скоре всего, отправились в Юго-Восточную Азию или Южную Корею.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, северокорейские рабочие должны были вернуться на родину к декабрю 2019 года. Однако из-за того, что глава КНДР Ким Чен Ын закрыл границу, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, многие рабочие были вынуждены остаться в Китае.

Пограничники КНДР stephan

Между тем в Южной Корее сомневаются в правдивости данной информации. По мнению южнокорейского правительства, группа из двадцати человек не могла не привлечь внимание органов здравоохранения Китая.

Также отмечается, что в прошлом некоторые северокорейские блогеры постоянно сообщали о коллективных побегах рабочих, чтобы увеличить количество просмотров своих роликов.

Напомним, что в апреле 2016 года в Южную Корею бежали 13 сотрудников северокорейского ресторана, расположенного в Китае.

«Только не приезжайте в Южную Корею. Езжайте куда-нибудь в США, а то вас насильно репатриируют», — предлагает naia***.

«Думаю, если они приедут в Южную Корею после того, как Мун Чжэ Ин сложит полномочия, то всё будет в порядке», — отвечает на предположение другого комментатора jung***.

«Надеюсь, что те, у кого хватило мужества обрести свободу, находятся в безопасности», — пишет coog***.

«Вам не стоит соваться на Юг, потому что жизнь северокорейцев в Южной Корее не ахти и вам захочется обратно на родину», — считает pink***.

«Я против их приезда в нашу страну. Если они приедут и адаптируются, то будут только жаловаться на «свою несчастную жизнь», — предполагает czol***.

«Не приезжайте. Нам тут самим тяжело!» — пишет sh24***.

«Похоже, их местоположение скрывают специально», — высказывает предположения wqre***.

«Это точно шпионы! Не нужно, чтобы они въехали в нашу страну», — уверяет win1***.

«Поговаривают, что северокорейские женщины сразу же после дезертирства ложатся под нож пластических хирургов», — пишет chel***.

Шанхай ночью

«Уверен, что администрация Юн Сок Ёля встретит их с распростертыми объятиями», — уверяет iees***.

«Только не попадитесь, будьте свободны!» — пишет byj7***.

«Нужно выяснить, может, их уже репатриировали обратно на Север», — считает palz***.

«При нынешнем правительстве, уверен, всех поднимут на уши, подключат посольство лишь бы выследить их», — предполагает armo***.

«Надеюсь, вы выживете», — надеется kjk2***.