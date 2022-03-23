Москва, , 14:49 — REGNUM Позиции доллара как ключевой резервной валюты в мире постепенно снижаются, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, комментируя слова китайского эксперта о переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на юани.

Юань и доллар

«Какие-то страны декларативно заявляют, что намерены пересмотреть своё отношение к доллару в своих резервах, какие-то — пробуют перейти в расчетах на национальные валюты. Но пересмотр отношения к доллару в мире не будет быстрым.

Иногда появляются катализаторы, которые могут ускорить или замедлить этот процесс.

Тема неприятия доллара всегда была очень политизирована, поэтому надо смотреть на то, как ведет себя американская валюта по отношению к другим резервным валютам.

Весной этой года ФРС (американский Центробанк) начала повышать ставку рефинансирования и будет продолжать этот процесс весь год — это укрепляет индекс доллара и повышает спрос на него со стороны международных инвесторов.

В марте 2022 года индекс доллара к корзине мировых валют приблизился к двухлетним максимумам.

Хотя Россия и отказалась от доллара в качестве резервной валюты для ФНБ, другие крупные мировые экономики продолжают активно использовать американскую валюту.

Возможный «вклад» Саудовской Аравии в этот процесс, скорее всего, будет невелик (менее 2% от мировой торговли в долларах), так как даже сокращение огромных долларовых резервов Китая понизило процент доллара как резервной валюты на примерно 3% с 2015 года.

То есть даже перевод расчетов между Саудовской Аравией и КНР на внутренние валюты не приблизит мир к полноценному отказу от американской валюты.

То, что нефть из Саудовской Аравии будет торговаться за китайские юани или индийские рупии, принципиально не изменит ее общепризнанную стоимость.

КНР закрывает около 25% своей потребности нефти в Саудовской Аравии. То есть в прошлом году Китай получил у саудитов нефти в объеме примерно 128 млн т, или 938 млн баррелей.

В денежном выражении это примерно $70,36 млрд. Это не слишком большая величина, которая могла бы серьезно повлиять на позиции доллара. Для сравнения: объем внешней торговли Китая с США в 2021 году превысил $6 трлн», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, настоящий взрыв на рынке нефти произойдёт в случае перехода саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в китайских юанях.

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