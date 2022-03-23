Париж, 23 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Франции подтвердило, что с ноября 2021 года в стране было забито десять миллионов птиц для борьбы с птичьим гриппом, что намного больше, чем в предыдущие годы, из-за беспрецедентной вспышки гриппа в регионе Пеи-де-ла-Луар, сообщает Le Figaro.

ru.torange.biz Птичий грипп

С момента первого случая, выявленного на севере Франции в конце ноября 2021 года, почти тысяча ферм были заражены вирусом, в том числе по меньшей мере 450 в департаменте Вандея, где власти в настоящее время опустошают птицефермы путем массового забоя птиц.

Почти половина из десяти миллионов птиц, убитых во Франции из-за вспышки птичьего гриппа, приходится на регион Пеи-де-ла-Луар.

Всего в этом году птичий грипп затронул 34 страны Европы. Помимо французских ферм, особенно пострадали фермы на севере Италии, где было забито 18 млн птиц.