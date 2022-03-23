Ереван, , 14:50 — REGNUM Большинство депутатов парламента в ходе голосования 23 марта не поддержали законопроект о введении наказания за заявления, ставящие под сомнение территориальную целостность Армении. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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«Давайте будем честны, этот проект, по моему убеждению и представлению, будет направлен на преследование людей, находящихся вне территории Республики Армения, и для того, чтобы не оставлять их заявления без последствий», — сказал перед голосованием один из соавторов законопроекта, депутат от оппозиционного блока «Армения» Арам Вардеванян.

Сообщается, что депутаты от правящей партии «Гражданский договор» не поддержали инициативу. За проект закона проголосовали только 30 депутатов из 91.

Замглавы постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Ваагн Овакимян заявил, что данный законопроект не требуется, так как в действующем законодательстве уже есть все необходимые рычаги для защиты территориальной деятельности республики.