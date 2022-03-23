Бишкек, , 14:46 — REGNUM Главы правительств стран-членов Евразийского экономического союза разрабатывают мероприятия по переходу на расчёты в национальной валюте во взаимной торговле. Об этом заявил замминистра экономики Киргизии Эльдар Алишеров на брифинге 23 марта.

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По его словам, инициатором отказа от использования долларов США в торговых отношениях между государствами ЕАЭС выступила Россия.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что видя волатильность американской валюты и другие связанные с ней риски, бизнес вскоре сам придет к ведению расчётов в нацвалюте.

«Мы советуем и другим игрокам проводить операции в национальной валюте — потому что это более прагматично и прогнозируемо. Особенно это касается тех товаров, которые производятся внутри страны», — подчеркнул заместитель министра.

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