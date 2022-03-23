Афины , 23 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Греции предпринимается попытка нового разделения греков по отношению к украинскому кризису. Об этом в ходе выступления в Кипрском университете заявил известный греческий учёный, профессор Иоаннис Мазис.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Угроза

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Он также заявил, что в связи с его позицией по ситуации на Украине в его адрес поступают угрозы.

«Мы входим в период нового маккартизма. Мы входим в новую гражданскую войну, нас пытаются разделить. Я хочу сказать просто и спокойно, что получаю угрозы своей жизни. Я это говорю публично», — подчеркнул учёный, слова которого приводит сайт militaire.gr.

Он также подчеркнул, что угрозам и унижениям повергается любой, «кто пытается провести анализ». Но ведь этого и требует демократия, отмечает Мазис, в том, чтобы были слышны все точки зрения, пусть и самые разные.

«Но снова приходят силы — странные, внешние, которые пытаются расколоть греческий народ», — отметил учёный.

«Мы не понимаем этого. Мы сделаны из другого теста, — сказал Мазис. — Мы не должны допустить этого».

Портал сообщает, что профессор Иоаннис Мазис — учёный, который анализирует ситуацию, сложившуюся в мире с начала конфликта между Украиной и Россией. Его уважают даже те, кто не согласен с его высказываниям и его позицией.

Греческие политики заявляют, что в стране началась «охота на ведьм».

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Союз журналистов периодической и электронной печати ESPIT заявил, что журналист Фома Сидерис начал получать угрозы после документальной радиопрограммы о нацистах «Азова». Также политики начали травлю артистов Национальной оперы и музыкантов Симфонического оркестра Афин за отказ по указанию администрации участвовать в антироссийской кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в мире наблюдается беспрецедентный уровень навязывания ненависти ко всему русскому — от языка до национальности.

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