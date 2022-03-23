Москва, 23 марта 2022, 14:45 — REGNUM Вооруженные силы Украины получают спутниковые снимки от стран НАТО с конца весны 2014 года, заявил 23 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он уточнил, что заключение соглашения означает лишь легализацию «давно произошедшего события», когда «натовцы и еэсовцы стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский союз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает ЕС.
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