НАТО: Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от альянса
Москва, 23 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины получают спутниковые снимки от стран НАТО с конца весны 2014 года, заявил 23 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
«Господа, генштаб ВСУ получает всю необходимую спутниковую поддержку орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли стран — членов НАТО, включая США и Евросоюз, с конца весны 2014 года», — написал он в телеграм-канале.
Он уточнил, что заключение соглашения означает лишь легализацию «давно произошедшего события», когда «натовцы и еэсовцы стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича».
Следите за развитием событий в трансляции: «"Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский союз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает ЕС.
Читайте также: Евросоюз одобрил соглашение с Украиной по обмену секретной информацией