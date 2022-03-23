Париж, , 14:44 — REGNUM Природный газ из России нельзя заменить, заявил генеральный директор французского нефтегазового гиганта TotalEnergies Патрик Пуянне.

Природный газ Ratfink1973

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По его словам, в отличие от нефти, которую можно закупать в других странах, например, в Саудовской Аравии, российский газ нельзя заменить.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки нефти продолжить рост натолкнулись на сопротивление вблизи отметки $120 за баррель, которая повлекла фиксацию прибыли и закрытию Brent ниже уровня $115, заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

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