Буэнос-Айрес, , 15:05 — REGNUM Цены на продукты питания, резко возросшие в Аргентине за последнюю неделю, должны быть возвращены на тот уровень, который они имели 10 марта. Изменения вступят в силу 23 марта. Такое обязательство взяли на себя сети крупных супермаркетов по всей стране, сообщает новостное агентство Perfil со ссылкой на заявление министерства внутренней торговли.

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Данная акция является результатом соглашения секретаря министерства с членами Объединённой ассоциации супермаркетов.

Кроме того, министр производственного развития Матиас Кульфас объявил о введении государственных субсидий на изделия из пшеницы в связи с общемировым ростом цен на неё, а также о создании кредитной линии размером 8 миллиардов долларов по субсидированной ставке для мукомольной промышленности.

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