Бишкек, 23 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Правительство Киргизии изменило ставку налога на добавленную стоимость на импортируемый сахарный песок и растительное масло — с начала следующего месяца она составит ноль процентов. Соответствующее постановление подписал сегодня, 23 марта, премьер-министр Акылбек Жапаров.

Uwe Hermann Сахар

Нулевой НДС на ввозимый в республику сахар и масло будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

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Также стало известно о том, что глава правительства одобрил обнуление ставки налога за пользование сельскохозяйственными угодьями на период до 31 декабря 2024 года.

Такие меры киргизстанские власти решили предпринять для обеспечения продовольственной безопасности в стране, стабилизации рыночных цен на продукты питания и поддержки местных фермерских хозяйств.

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