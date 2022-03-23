Казань, , 14:42 — REGNUM В Татарии объем накопленных резервов на случаи чрезвычайных ситуаций составляет свыше 6,6 млрд рублей. По словам заместителя главы МЧС России по РТ Николая Суржко, объем созданных резервов материальных ресурсов достиг 380,6 млн рублей.

МЧС России Minsvyaz.ru

В республике для проведения противопаводковых мероприятий создана специальная группа численностью более 17 тыс. человек, также привлечено свыше 2,5 тыс. единиц техники и 135 единиц плавсредств. Для воздушной разведки превлекут пять единиц авиационной техники. В период паводка для временного размещения в развернутых 158 пунктах смогут разместиться свыше 41 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в зону возможного подтопления попадут 200 населенных пунктов, около 20 автомобильных мостов и несколько социально значимых объектов.

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