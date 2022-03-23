Рязань, 23 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки госпитализировано 55 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в федеральном оперативном штабе. Скончались от осложнений шесть человек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Измерение кислорода в крови

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Всего в Рязанской области подтверждено 113 542 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 106 110 человек, из них 209 выписаны за истекшие сутки.

В летальной статистике региона 3 247 записей.