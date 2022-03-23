Москва, , 14:37 — REGNUM Известные бренды одежды не станут надолго покидать Россию. Об этом 23 марта сообщил дизайнер Джемал Махмудов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению представителя индустрии моды, вероятность того, что иностранные производители одежды откажутся от российского рынка крайне мала.

«Я думаю, что они не уедут. Я в этом почти уверен — на 99%. Но мы готовы заполнить (образовавшиеся пустоты на рынке одежды — прим. ИА REGNUM)», — сказал Махмудов.

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