Канск, Красноярский край, 23 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Суд признал бывшего мэра города Канска Красноярского края Надежду Качан виновной в халатности (ч.3 ст.293 УК РФ) при крупном пожаре, повлекшем гибель людей.

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Как сообщили ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе краевого суда, Качан осуждена на три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Вину она не признавала.

«От части исков потерпевшие отказались в судебном заседании, мотивировав тем, что к Качан требования не поддерживают, остальные иски оставлены без рассмотрения, с правом истцов на обращение в порядке гражданского судопроизводства», — говорится в сообщении краевого суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Надежда Качан, возглавлявшая город Канск с 2012 года, ушла в отставку с этого поста в ноябре 2018 года.

В 2017 году против неё было возбуждено уголовное дело о халатности. В мае 2017 года в Канске на лесоперерабатывающем предприятии произошёл пожар. Огонь уничтожил десятки домов, в которых проживали 250 человек. Два человека погибли.

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