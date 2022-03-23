Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрели в первом чтении изменения в закон о социальном обслуживании, который подразумевает расширение предоставляемой помощи мужчинам с детьми. Проект был рассмотрен на очередном заседании петербургского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отцы и дети

На рассмотрении в первом чтении был представлен проект закона о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». Проект внесён губернатором Петербурга Александром Бегловым. Депутатам его представил Константин Сухенко, член городского правительства.

В городе работает Центр помощи женщинам с 1996 года. Жительницы Петербурга могут получить различные меры поддержки, оказываемые центром. Среди них — восстановление документов, юридическая и психологическая помощь, получение пособий, прохождение профориентации и другие.

«Нужно отметить, что на протяжении последних лет, если в 2020 году девять мужчин обращались за помощью в трудных жизненных ситуациях, <…> в 21 году — 13, то в текущем году с начала года уже 36 обращений», — подчеркнул Сухенко.

Представитель губернатора в парламенте отметил, что мужчинам тоже нужна помощь. На базе Центра помощи для женщин откроется отделение специально для них, где будут оказывать и другие услуги, помимо психологической и юридической помощи, как это было ранее.

За принятие изменений в законопроект проголосовали 48 депутатов, воздержался один, а среди тех, кто проголосовал против, не было ни одного парламентария. Константин Сухенко попросил время на внесение поправок сроком до 17:00 25 марта.