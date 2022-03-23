Сан-Сальвадор, , 15:01 — REGNUM Парламент Сальвадора одобрил 23 марта ряд реформ национального бюджета, касающихся транспорта, образования и сельского хозяйства. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Герб Сальвадора

Депутатам удалось прийти к соглашению и одобрить снижение налога на добавленную стоимость, а также перенаправить часть государственных расходов на улучшение текущей экономической ситуации. Таким образом, у министерства общественных работ появятся дополнительные 8 миллионов долларов на улучшение транспортной системы.

Ещё 17 миллионов были направлены на помощь министерству сельского хозяйства. По мнению законодателей, дополнительные средства помогут продовольственной сфере обрести независимость от внешних поставок.

Отмена НДС коснётся рынка топлива, а также закупок компьютеров и их комплектующих для образовательной системы.

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