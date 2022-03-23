Москва, , 14:33 — REGNUM США и их союзники, вводя разнообразны санкции против России, явно недооценили экономический потенциал страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Золото

«На фоне, не имеющих аналогов по своей жесткости, ограничений направленных на разрушении материальных и социальных основ жизни нашего общества, становится все более очевидным, что российская экономика, как и общество в целом, не только способны адаптироваться к внешним трудностям, но и обладают достаточным потенциалом, для выхода на принципиально новый уровень развития.

В ситуации, когда предпринимаемы антироссийским сообществом усилия, не оказывают ожидаемого эффекта, Штаты пытаются дотянуться даже до того, что им неподконтрольно, до золотого запаса Росси.

После блокировки значительной части российских вложений в иностранных валютах, для международных расчетов Россия реально располагает только золотом и юанями. Китайская валюта, неплохой актив.

Однако курс юаня регулируется Народным Банком Китая. В этом смысле, реальная оценка именно этой составляющей ЗВР, всегда будет определяться «китайскими товарищами», которые всегда исходят исключительно из своих собственных интересов.

Таким образом, запасы желтого металла оказываются последней линией обороны российской финансовой системы. Обороны, надо сказать, очень мощной. Среди мировых держав Россия, по запасам золота, входит в пятерку стран.

Накопленные резервы желтого металла более чем на $130 млрд хранятся на территории России и у американских политиканов, попросту говоря, «руки коротки» отобрать еще и это.

Другое дело, что агрессивно настроенные американские деятели (и их союзники), вполне способны ограничить наши возможности по реализации своего золотого запаса на мировом рынке, путем, как прямого запрета на сделки по золотым слитка из России, так и санкций против тех, кто осуществляет транспортировку «желтого металла», произведенного в нашей стране.

Конечно, это создаст трудности, при реализации, хотя каналы продажи, несомненно, останутся. Прежде всего, это Китай (активно наращивающий золотой запас) и Индия (с ее традиционно высоким потребление драгоценных металлов).

Да, сделки будут идти с большим дисконтом, но они реальны. Кроме того, золотой запас, это хороший залог, для внешних заимствований, в то же Китае или других странах, не примкнувших к сговору, недружественных к нам государств.

По факту, золото оказалось единственным «нетоксичным» активом в структуре ЗВР нашей страны.

То, за что Банк России подвергался постоянной критике (излишняя приверженность к химическому элементу под номером 79), оказалось стратегически правильным решением.

Накопленный золотой запас поддержит макроэконоимическую стабильность России и, при необходимости, станет основой внешних заимствований и притока валюты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, группа из четырех американских сенаторов обсудит с министром финансов США Джанет Йеллен законопроект, предполагающий введение анкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ на $132 млрд.

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