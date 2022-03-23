Москва, , 14:31 — REGNUM Госдума досрочно освободила Дмитрия Скобелкина и Сергея Швецова от должности члена Совета директоров Центрального банка, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Швецов отвечал за развитие финансовых рынков, развитие инфраструктуры, защиты прав инвесторов, а Скобелкин — за борьбу с отмыванием капиталов, уточнил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

«Что касается золотовалютных резервов, все руководство ЦБ определенную ответственность за это несет», — считает Аксаков.

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