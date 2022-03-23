Москва, 23 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Госдума досрочно освободила Дмитрия Скобелкина и Сергея Швецова от должности члена Совета директоров Центрального банка, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Швецов отвечал за развитие финансовых рынков, развитие инфраструктуры, защиты прав инвесторов, а Скобелкин — за борьбу с отмыванием капиталов, уточнил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

«Что касается золотовалютных резервов, все руководство ЦБ определенную ответственность за это несет», — считает Аксаков.