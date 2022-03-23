Париж, , 14:30 — REGNUM Две яхты, принадлежащие российскому олигарху, задержали в районе Лазурного берега во Франции, передает BFM TV.

Яхта

Эта мера последовала за западными санкциями, введенными против России. Одна яхта оценивается в 20 млн евро, а вторая — в 70 млн евро.

По данным французских СМИ, яхты принадлежали Алексею Кузьмичеву, бывшему акционеру конгломерата «Альфа-Групп», в который входит Альфа-Банк. 15 марта Герман Хан и Алексей Кузьмичев вышли из числа акционеров Альфа-Банка.

Как сообщало ИА REGNUM, олигархи из России в спешке пытаются продать европейским галереям дорогие произведения искусства из своих коллекций.

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