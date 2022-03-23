Афины , , 14:30 — REGNUM Посольство России в Греции призвало власти этой страны защищать законные права граждан РФ и не допускать блокировки их счетов в банках. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

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«Обеспокоены сообщениями от находящихся в Греции граждан России о приостановке обслуживания их счетов в греческих банках без какого-либо предупреждения и письменного уведомления», — говорится в телеграм-канале посольства.

В связи с этим посольство призвало власти Греции вмешаться в ситуацию и принять меры для обеспечения законных прав граждан РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти РФ обратили внимание на развернутую в Греции беспрецедентную кампанию по дискредитации политики Москвы.

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