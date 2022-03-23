Цхинвал, 23 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Слухи об эвакуации из Южной Осетии семей военнослужащих Российской армии не соответствуют действительности. Эту информацию 23 марта распространила пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«КГБ ответственно заявляет, что все семьи сотрудников Пограничных сил, структур РЮО и Российской Федерации находятся в Республике и выполняют обязанности несения службы в режимах повседневной служебной деятельности», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что из республики выехали некоторые семьи военнослужащих, направленных для участия в специальной военной операции по денацификации Украины. В КГБ призвали жителей не верить провокационным сообщениям от сил, которые пытаются усложнить обстановку в Южной Осетии.