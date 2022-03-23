Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM Часть сотрудников международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону), работа которого временно приостановлена с 24 февраля, отправлена в простой с сохранением заработка. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани 23 марта.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

По словам представителя аэропорта, часть сотрудников занимается подготовкой к весенне-летнему периоду. Работникам воздушной гавани выплачивается зарплата в соответствии с Трудовым кодексом России.

ИА REGNUM сообщало, что сотрудники воздушной гавани подключились к работе волонтёрского штаба #МыВместе. 30 сотрудников различных служб ежедневно разгружают, сортируют и собирают наборы гуманитарной помощи для мирных жителей, эвакуированных из республик Донбасса и с Украины.

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